Nicht nur als O&M-Anbieter ist das hessische Photovoltaik-Unternehmen in den USA und Kanada sehr präsent. Mittlerweile sind rund 10.000 Zentralwechselrichter in Gewerbe- und Großanlagen in den USA verbaut - immerhin ein Marktanteil von 25 Prozent.Die SMA Solar Technology AG hat zu Jahresbeginn einen Meilenstein in Nordamerika erreicht. Die Gesamtleistung der installierten Zentralwechselrichter sei auf zehn Gigawatt gestiegen, teilte das Photovoltaik-Unternehmen aus Niestetal am Dienstag mit. Insgesamt seien rund 10.000 SMA-Zentralwechselrichter in Gewerbe- und Großanlagen in den USA und Kanada ...

Den vollständigen Artikel lesen ...