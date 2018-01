Zürich - Laut Thomas Gottstein, CEO der Credit Suisse (Schweiz), werden im laufenden Jahr in seiner Division noch rund 300 Stellen abgebaut. Insgesamt werde die Restrukturierung in der Schweiz rund 1000 Stellen kosten. Bis zum Herbst 2017 seien rund zwei Drittel der im Rahmen der Restrukturierung angekündigten 1600 Arbeitsstellen bei der CS abgebaut worden, sagte Gottstein in einem Interview mit "Finanz und Wirtschaft". Schweizweit beschäftige die CS rund 17'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seine Division beschäftige etwa 10'000 Angestellte.

Zusätzlich will die Grossbank Einsparungen bei den Sachkosten realisieren. Gottstein erwähnte den Aufwand für regulatorische Neuerungen wie Mifid, in die 2017 sehr viel investiert worden sei. Dort würden 2018 Kosten vor allem für externe Berater und andere Zulieferer wegfallen.

Gottstein betonte, dass das Filialnetz von rund 150 auf 135 reduziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...