Tagesgewinner war am Dienstag Goldcorp Inc. mit 7,25% auf 15,39 (276% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,75%) vor Air Berlin mit 5,26% auf 0,04 (215% Vol.; 1W 8,11%) und Qualcomm Incorporated mit 4,39% auf 68,25 (310% Vol.; 1W 4,57%). Die Tagesverlierer: Under Armour mit -8,66% auf 13,81 (182% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,60%), 3D Systems mit -4,29% auf 10,71 (235% Vol.; 1W 13,33%), Callaway Golf mit -3,43% auf 13,80 (83% Vol.; 1W 0,44%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (41604,65 Mio.), Rio Tinto (38459,51) und HSBC Holdings (36688,53). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei LPKF Laser (375%), Qualcomm Incorporated (310%) und Hugo Boss (295%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht...

