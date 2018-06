Die britische Regierung will detaillierte Pläne über die künftige Beziehung des Landes zur EU nach dem Brexit in der zweiten Juli-Woche vorlegen. Das sagte Premierministerin Theresa May in einem Interview der BBC, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. Das Dokument solle ausführlicher sein als "alle Reden, die jemand von uns bisher gehalten hat", sagte May. Hoffnungen, London würde die Pläne noch vor dem anstehenden EU-Gipfel Ende Juni vorlegen, hatten sich zuletzt zerschlagen.

Die britische Regierung ist über ihren Brexit-Kurs tief zerstritten. Die Premierministerin steuert derzeit auf einen neuen Showdown im Parlament mit EU-freundlichen Rebellen in ihrer Konservativen Partei zu. Einer Abstimmungsniederlage beim EU-Austrittsgesetz war sie in der vergangenen Woche nur knapp mit Hilfe von Zugeständnissen entkommen. Doch in den Augen der Rebellen ruderte sie später davon wieder zurück.

Es geht dabei um die Frage, ob das Parlament die Regierung zurück an den Verhandlungstisch schicken darf, wenn das Brexit-Abkommen mit Brüssel bei den Abgeordneten durchfällt oder kein Abkommen zustande kommt. Über das Gesetz soll am Montag erneut im Oberhaus debattiert werden, bevor es zurück ins Unterhaus kommt. Dann steht wohl eine neue Machtprobe an./cmy/DP/stw

AXC0020 2018-06-17/14:38