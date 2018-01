Die Immobilienverkäufe seien im Jahr 2017 um 8,9% auf 125,4 Mio CHF gesteigert worden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Im laufenden Jahr stehe das Vorantreiben der Projekte in Oman und Montenegro sowie der weitere Schuldenabbau im Fokus. In der ägyptischen Flagship-Destination El Gouna sei der Umsatz 2017 trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...