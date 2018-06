Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG veräußert erfolgreich Mehrfamilienhaus in Bernburg

- Objekt mit rund 2.100 m² Wohnfläche nahezu vollvermietet

- Mehrfamilienhaus war 1,5 Jahre im Bestand von FCR

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat das im November 2016 erworbene Mehrfamilienhaus in Bernburg, Sachsen-Anhalt, an einen privaten Investor erfolgreich veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das nahezu vollvermietete Wohnhaus mit 38 Wohnungen und einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 2.100 m² wurde 1957 gebaut und zuletzt 2015 renoviert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...