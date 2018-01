Die RWE-Aktie hatte am 22.12. ein 6-Monatstief geschrieben und es gab eine Gegenbewegung, die sich inzwischen möglicherweise (wenn auch bisher volatil) gefestigt hat. In der vorigen Woche ging es bereits kurz steil nach oben, aber bei 18,26 Euro war zunächst das Ende der Fahnenstange erreicht. Nach einem Absacker bis 17,425 Euro am 11.01. geht es jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...