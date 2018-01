Die beiden Unternehmen haben eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Die ersten Tests mit den semitransparenten Perowskit-Solarzellen sind noch für dieses Jahr in Polen geplant.Die Skanska-Gruppe plant die Integration von Perowskit-Solarzellen in ihrem Bürogebäude in Polen. Die ersten Tests mit den semitransparenten Solarzellen vom Anbieter Saule Technologies seien noch für dieses Jahr geplant, teilte das in Schweden beheimatete Unternehmen am Mittwoch mit. Es handele sich um eines der ersten kommerziellen Projekte weltweit, bei denen Perowskit-Solarzellen in die Fassade von Bürogebäuden integriert ...

