NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Santander vor Zahlen für das vierte Quartal auf 'Overweight' mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten der spanischen Banken, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Ausblick auf 2018 könnte aber lediglich durchwachsen ausfallen. Serrano zufolge wird sich das Wachstum in Grenzen halten, doch die mittelfristig wohl steigenden Zinsen sollten stützen. Santander zählt zu seinen 'Top Picks.'/ajx/bek



Datum der Analyse: 17.01.2018