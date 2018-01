Liebe Leser,

seit nunmehr drei Monaten befindet sich die BYD-Aktie in einer Konsolidierung, die in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergegangen ist. Die Konsolidierung verläuft ausgehend vom im Oktober erreichten Hoch in Form einer dreiteiligen ABC-Korrektur. Sie könnte mit dem Ende Dezember eingeleiteten Anstieg zu Ende gegangen sein.

Der Jahresauftakt verlief für die BYD-Aktie nicht positiv. Recht schnell schwenkte die Aktie in eine kleinere Zwischenkorrektur ein und konsolidierte ... (Dr. Bernd Heim)

