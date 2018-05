Die Allianz sieht sich trotz Gegenwinds vom starken Euro auf Kurs zu einem operativen Gewinn von mehr als elf Milliarden Euro in diesem Jahr. In den ersten drei Monaten des Jahren ging das operative Ergebnis um sechs Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zurück, wie Europas größter Versicherer am Dienstag in München mitteilte. Ein Großteil davon sei...

Den vollständigen Artikel lesen ...