Zürich (awp) - Der Apothekenkonzern Galenica hat per Anfang 2018 Careproduct übernommen. Finanzielle Details zur Übernahme werden keine genannt. Mit Careproduct könne der Geschäftsbereich Retail sein Kundenangebot erweitern und seine Marktposition im Onlinevertrieb stärken, wie es in der Mitteilung am Donnerstag heisst. ...

