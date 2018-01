Wer 2017 auf Schwellenländerbonds gesetzt hatte, konnte ansehnliche Erträge einsammeln. In diesem Jahr dürften die Aussichten ebenfalls recht gut sein, prognostiziert Fondsmanagerin Claudia Calich von M&G.Für Anleger, die nicht auf feste Zinsen verzichten wollen, dabei aber auch etwas Rendite abhaben möchten, könnte sich auf Blick auf Anleihen aus den Schwellenmärkten lohnen. Das vergangene Jahre jedenfalls verlief in diesem Segment erfreulich: Mit Ausnahme von Venezuela und der Türkei gab es kein Land in den Emerging Markets, in dem Staatsanleihen einen Verlust verursacht haben, heißt es beim Vermögensverwalter M&G. Insgesamt hätten dabei die jeweiligen Lokalwährungen als Kurstreiber gedient. "Ein relativ schwächerer US-Dollar, leicht erhöhte Rohstoffpreise und ein Abbau der Inflation in vielen Schwellenländern sorgten für eine gute Entwicklung im vergangenen Jahr", fasst Claudie Calich zusammen, die den M&G Emerging Markets Bond Fund (ISIN: GB00B3NMPS60) managt.

