Wie erfolgreich ist das USA-Abenteuer von Lidl? Laut einem Medienbericht ändert der deutsche Discounter seine Expansionsstrategie - nach gerade einmal einem halben Jahr.

WErst vor rund einem halben Jahr ist Lidl in den USA gestartet. Doch bereits jetzt überdenkt der Discounter offenbar seine Strategie und drosselt das Tempo der Expansion. Wie das "Handelsblatt" berichtet, suche Lidl statt der bisherigen großen Glaspaläste an den Ausfallstraßen jetzt kleinere Ladenlokale in den regionalen Zentren. Der Händler habe eine entsprechende Ausschreibung für Immobilienanbieter auf seiner US-Website veröffentlicht.

Verantwortlich für die Veränderungen ist Michael Aranda, der im vergangenen September im Lidl-Vorstand die Zuständigkeit für die US-Strategie übernommen hat. Dabei macht der Discounter auch nicht vor bereits geplanten Projekten ...

