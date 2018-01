Zürich - Anlässlich des World Web Forums in Zürich kündigt Initiant von digitalswitzerland, Marc Walder, den Digitaltag 2018 an. Dieser wird am Donnerstag, 25. Oktober 2018, in der ganzen Schweiz stattfinden.

Das Pionierprojekt Digitaltag 2017 war ein voller Erfolg: Mehr als 40 Unternehmen und Institutionen haben mit der breiten Bevölkerung in allen Landesteilen der Schweiz darüber diskutiert, was Digitalisierung heute und in Zukunft konkret bedeutet. Über 200'000 Personen haben den Digitaltag hautnah und ebenso viele auch digital erlebt. digitalswitzerland hat entschieden, dass nach der erfolgreichen Erstausgabe, der Digitaltag am Donnerstag, 25. Oktober 2018, erneut stattfinden wird. Marc Walder am World Web Forum dazu: «Mit dem ersten Digitaltag haben wir den Nerv der ...

