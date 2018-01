mid Groß-Gerau - Mazda wächst in Deutschland weiter. Das Jahr 2017 schloss der Importeur mit Sitz in Leverkusen mit einem Plus von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab. Meistverkauftes Modell war der im Lauf des letzten Jahres aufgefrischte CX-5 mit 18.909 Neuzulassungen. Insgesamt konnte Mazda 67.262 neue Autos an die Frau und den Mann bringen.

Den zweiten Platz im Modell-Ranking belegte der zwischenzeitliche Spitzenreiter CX-3 (16.124 Exemplare) vor dem Mazda3 (12.290) und dem Mazda2 ... (Robert Sasse)

