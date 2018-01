Nach dem starken Abverkauf der letzten beiden Tage, erleben die Kryptowährungen am Donnerstag ein ordentliches Comeback und so steigt die Marktkapitalisierung. Der BTC/USD konnte in den vergangenen 24h um mehr als 2k $ zulegen, während der ETH/USD über die 1K $ Marke gestiegen war. Den größten Tagesgewinn verzeichnete jedoch der Ripple, der um 60 % ...

