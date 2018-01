Am 09.01. hatten wir im Express-Service den sagenhaften Gewinn von 166% mit einem Zertifikat-Trade mit Nordex melden können. Der Artikel hatte die Überschrift: "Nordex: Sagenhafte + 166% seit 21.12.! So macht man Börsengewinne!" In diesem Beitrag hatten wir diverse Originalstellungnahmen an unsere Abonnenten veröffentlicht, die zu diesem Gewinn geführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...