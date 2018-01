Es handelt sich um die ersten Investitionen des ISIF in Photovoltaik-Projekte in Irland. Insgesamt sollen mit dem Geld Solarparks mit 140 Megawatt Gesamtleistung des irischen Projektentwicklers Power Capital auf der grünen Insel realisiert werden.Die Capital Stage AG hat mit dem irischen Staatsfonds Ireland Strategic Investment Fund (ISIF) eine Partnerschaft geschlossen, um insgesamt rund 140 Millionen Euro in Photovoltaik-Projekte zu investieren. Dabei gehe es um das Solarpark-Portfolio des irischen Projektentwicklers Power Capital, das aus mehr als 20 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 140 ...

