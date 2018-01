DAX - Verfallstagsrally

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX lässt sich am (kleinen) Verfallstag für Optionen auf den Index nicht lange bitten und legt seit heute Morgen kräftig zu. Es war zwar gestern eine neue Aufwärtsbewegung favorisiert worden, aber das wir uns heute Vormittag schon wieder in Sichtweite des Jahreshochs bewegen, war so nicht erwartet.

Nach der Rally der ersten beiden Handelsstunden am Freitagvormittag hat der Index das Gros des kurzfristigen Aufwärtspotenzials bereits schon ausgeschöpft. Das kurzfristige Chartbild ist natürlich vorerst weiter klar bullisch, es bleibt aber abzuwarten, ob die Tagesgewinne auch nach dem Optionsverfall gehalten werden können. Sollten am Nachmittag in den USA wieder die Schlagzeilen bezüglich eines möglichen "Government Shutdown" dominieren, könnte es auch zügig wieder in die andere Richtung gehen. Oberhalb von 13.350 Punkten bleibt das Chartbild jedoch vorerst klar bullisch Richtung 13.500 Punkte, darunter könnte es allerdings schnell wieder Richtung 13.100 Punkte gehen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.12.2017 - 19.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 19.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

