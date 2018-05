FRANKFURT (Dow Jones)--Auf dem höheren Niveau des Vorabends sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Wie üblich habe der US-Markt sein Tagestief zum Schluss der Kassabörsen in Europa produziert. "Das funktioniert hier immer wieder", sagt ein Händler mit Blick auf die beliebte Handelstaktik von US-Händlern, sich dann billig in Europa einzukaufen. Die dann folgende Erholung an der Wall Street habe nur der DAX-Future mitmachen können. Aktuell zeichnet sich damit eine rund 70 Punkte höhere Eröffnung in der Kasse ab.

"Technisch war das gestern ein sehr gesundes Pullback in Richtung Unterstützungsbereich um 12.650, das den Ausbruch nach oben bestätigt hat", so der Händler weiter. Der DAX könne in Richtung 13.000 laufen. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert derzeit 9 auf 12.759,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.780,0 und das -tief bei 12.751,50 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.600 Kontrakte.

