Zürich (awp) - Bei der Zurich Versicherung kommt es zu einem Wechsel in der Verantwortung bei der für den Heimmarkt verantwortlichen Tochtergesellschaft. Per 1. Februar sei Juan Beer zum neuen CEO von Zurich Schweiz ernannt worden, teilt der Versicherer am Freitag mit. Er ersetzt Joachim Masur, welcher ausserhalb von Zurich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...