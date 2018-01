Rowad gehört zu Tasnee, dem zweitgrössten Industrieunternehmen Saudi-Arabiens. «Die gemeinsame Investition mit Rowad (Tasnee) erweitert unser globales Netzwerk und stärkt unsere Position im Mittleren Osten und in Afrika - wichtigen Wachstumsmärkten für den Bereich Kunststoffe», sagt Clariant-CFO Patrick Jany. Der neue Standort liegt in Yanbu, einer Stadt am Roten Meer, in der zahlreiche saudische Industrieunternehmen ansässig sind, unter anderem aus den Bereichen Petrochemie sowie Kohlenwasserstoff- und Mineralienverarbeitung.

Die Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...