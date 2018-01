Mit dem neuen Unternehmen will der SMA-Chef das digitale Energiedienstleistungsgeschäft weiter vorantreiben. Coneva bietet White-Label-Lösungen, mit denen unter anderem Stadtwerke oder Wohnungsbaugesellschaften ihr Energiemanagement optimieren können.Die SMA Solar Technology AG hat mit der Coneva GmbH eine neue Tochtergesellschaft für digitale Energielösungen gegründet. Coneva bietet von München aus Unternehmen wie Stadtwerken, Wohnungsbaugesellschaften oder aus dem Telekommunikationsbereich White Label-Lösungen zum Energiemanagement und der Einbindung von Endkunden in den Energiemarkt an, teilte ...

