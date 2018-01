Sigmar Gabriel will die europäische Integration voranbringen. Außenpolitisch solle Europa kein "kleiner Fisch im Becken voller Haie" sein. Kritik übt der Bundesaußenminister an Donald Trumps America-First-Politik.

Am ersten Jahrestag des Amtsantritts von US-Präsident Donald Trump hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel die geopolitische Bedeutung der europäischen Integration hervorgehoben: "Wenn liberale Werte andernorts in Bedrängnis geraten und 'alternative Fakten' die Debatten bestimmen, dann muss doch jedem hier in Europa klar werden: Mit einem schwachen Europa verlieren wir den Kampf um unsere Werte und um Einfluss", ...

