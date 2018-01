Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist klar: Größere Nachverhandlungen der Sondierungsergebnisse mit der SPD wird es nicht geben. Der CDU-Arbeitnehmerflügel sieht das allerdings anders als die Parteichefin.

Der Bundesvize der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, sieht in möglichen Verhandlungen über eine erneute Große Koalition noch Spielraum für Verbesserungen im Sinne der SPD. Wie die Sozialdemokraten plädiert auch Bäumler für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung im Arbeitsrecht.

"Befristete Arbeitsverhältnisse sind gerade für junge Menschen ein Hindernis für die Lebensplanung und eine eigenverantwortliche Lebensführung", sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. "Die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund sollte deshalb abgeschafft werden."

Der CDA-Vize erinnerte daran, dass sich die CDU in ihrem Wahlprogramm gegen den Missbrauch von befristeten Arbeitsverträgen ausgesprochen habe. Wer keinen unbefristeten Arbeitsvertrag habe, könne kein Wohneigentum erwerben, nicht einmal ein Autokauf auf Kredit komme in Betracht, gab Bäumler zu bedenken. "In der Phase der Familiengründung brauchen junge Menschen Stabilität", betonte er.

Die Union habe bereits "herbe Konzessionen" gemacht, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin mit Blick auf entsprechende Wünsche in der SPD. Die Eckpunkte seien nicht mehr verhandelbar. Es sei nur noch möglich, Punkte "auszubuchstabieren". Auch die SPD-Spitze sieht Nachforderungen skeptisch.

Fraktionschefin ...

