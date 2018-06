Mainz (ots) -



Der Europäische Rat tagt am 28./29. Juni 2018, unter anderem zum Thema Migration. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Zielpunkt politisch brisanter Wochen. Am Sonntag, 1. Juli 2018, 19.10 Uhr im ZDF, spricht sie darüber im Sommerinterview von "Berlin direkt" mit ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten. Mit diesem Interview startet das ZDF-Politikmagazin seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews.



Insgesamt acht Sommerinterviews von "Berlin direkt" sind bis zum 26. August 2018, sonntags um 19.10 Uhr, im ZDF zu sehen. Und der Klassiker der politischen Sommergespräche feiert dabei ein Jubiläum: Die "ZDF-Sommerinterviews" sind seit 30 Jahren auf Sendung. Das erste Sommerinterview wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.



Die diesjährigen Sommerinterviews in der Übersicht:



Sonntag, 1. Juli 2018, 19.10 Uhr, ZDF Berlin direkt - Sommerinterview Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU-Vorsitzende, im Gespräch mit Bettina Schausten



Sonntag, 8. Juli 2018, 19.10 Uhr, ZDF Berlin direkt - Sommerinterview Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Bettina Schausten



Sonntag, 22. Juli 2018, 19.10 Uhr, ZDF Berlin direkt - Sommerinterview FDP-Chef Christian Lindner im Gespräch mit Thomas Walde



Sonntag, 29. Juli 2018, 19.10 Uhr, ZDF Berlin direkt - Sommerinterview LINKEN-Chef Bernd Riexinger im Gespräch mit Thomas Walde



Sonntag, 5. August 2018, 19.10 Uhr, ZDF Berlin direkt - Sommerinterview Grünen-Chefin Annalena Baerbock im Gespräch mit Bettina Schausten



Sonntag, 12. August 2018, 19.10 Uhr, ZDF Berlin direkt - Sommerinterview AfD-Chef Alexander Gauland im Gespräch mit Thomas Walde



Sonntag, 19. August 2018, 19.10 Uhr, ZDF Berlin direkt - Sommerinterview SPD-Chefin Andrea Nahles im Gespräch mit Thomas Walde



Sonntag, 26. August 2018, 19.10 Uhr, ZDF Berlin direkt - Sommerinterview CSU-Chef Horst Seehofer im Gespräch mit Bettina Schausten



