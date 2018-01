Siemens plant den Abbau von 6900 Stellen und die Schließung von zwei Werken. Die Belegschaftsaktionäre wollen Konzernchef Kaeser deshalb die Entlastung verweigern. Unmittelbare Konsequenzen hätte das aber nicht.

Die Belegschaftsaktionäre von Siemens wollen Vorstandschef Joe Kaeser wegen des Stellenabbaus in der Kraftwerkssparte auf der Hauptversammlung die Entlastung verweigern. "Der Vorstandsvorsitzende hat das Fehlmanagement bei 'Power and Gas' mitzuverantworten", heißt es in dem Gegenantrag des Vereins von Belegschaftaktionären in der Siemens AG. Die geplante Schließung des Werks in Görlitz sei eine "unverständliche Überreaktion". Aus dem gleichen Grund solle ...

