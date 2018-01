SPD-Chef Martin Schulz hat auf dem Sonderparteitag der SPD in Bonn für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union geworben. "Wir konnten spürbare Verbesserungen für Millionen Menschen in unserem Land erreichen", sagte Schulz am Sonntag vor den rund 600 Delegierten.

Vieles, was man im Wahlkampf versprochen habe, sei erreicht. Der SPD-Chef lobte die Ergebnisse der Sondierung und einzelne Unterhändler. Unter anderem äußerte er sich positiv zur Durchsetzung der Parität und den Ergebnissen in den Bereichen der Pflege-, Renten-, Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Europa-, Miet- sowie der Klimapolitik. Außerdem warnte Schulz vor einem "Rechtsruck in Europa" und der Möglichkeit, dass Neuwahlen den rechten Rand in Deutschland stärken könnten.