Danke an alle Leser meines Blogs. Ich bin dankbar für Eure Kommentare, Vorschläge und Kritik. Vor zehn Jahren begann dieser Blog. Ich fokussierte mich erst auf die Wall Street, einzelne Aktien, Warren Buffett. Heute schreibe ich hauptsächlich über finanziell umsichtiges Verhalten, die finanzielle Freiheit, Sparen, Gesundheit und ETFs…. Ich bin in Washington am Entspannen. Wandern, ...

