Unternehmerin und Model Sara Nuru als Laudatorin und die Sängerin Jeanette Biedermann mit ihrer Band "Ewig" bildeten den Rahmen, als am Donnderstag in der von der Landgard Initiative "Blumen - 1000 gute Gründe" gestalteten Blumenhalle der Internationalen Grünen Woche in Berlin die diesjährigen Landgard Awards in den Sparten Blumen & Pflanzen...

Den vollständigen Artikel lesen ...