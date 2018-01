Genf - Der Luxusgüterkonzern Richemont plant die Online-Verkaufsplattform Yoox Net-A-Porter (YNAP) ganz zu übernehmen. Dazu lanciert Richemont für die an der italienischen Börse kotierte Gesellschaft ein öffentliches Übernahmeangebot und offeriert 38 EUR je Aktie, wie der Konzern am Montag schreibt. Am Freitag gingen die Papiere von YNAP bei 29,44 EUR aus dem Handel.

Damit holt sich Richemont die Onlineplattform zurück in die eigene Gruppe. Im Jahr 2015 hatte der Konzern die Tochter Net-a-Porter mit dem eigenständigen italienischen Internet-Kleiderhändler Yoox zur YNAP verschmolzen. Richemont beteiligte sich mit 50% an der neu geschaffenen Gesellschaft und zeigte sich bereit, Anteile davon an strategische Partner weiterzugeben. Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...