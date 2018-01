Das am 18. Januar 2018 gestartete Projekt zur Produktion von Spezialchemikalien hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Bis zum Jahr 2021 soll eine erste Versuchsanlage am Evonik-Standort in Marl in Betrieb gehen, die Chemikalien wie Butanol oder Hexanol erzeugt - beides Ausgangsstoffe beispielsweise für Spezialkunststoffe oder Nahrungsergänzungsmittel. Im nächsten Schritt könnte eine Anlage mit einer Produktionskapazität von bis zu 20.000 Tonnen pro Jahr entstehen. Denkbar ist laut Evonik auch die Herstellung von anderen Spezialchemikalien oder Treibstoffen. Beteiligt sind rund 20 Wissenschaftler beider Unternehmen. Künstliche Photosynthese wird Energiespeicher "Wir entwickeln eine Plattform, mit der chemische Produkte wesentlich günstiger und umweltfreundlicher als heute produziert werden können", sagt Dr. Günter Schmid, technischer Verantwortlicher bei Siemens Corporate Technology. "Auf Basis unserer Plattform können Betreiber ihre Anlagen künftig je nach Bedarf skalieren." Mit der neuen Technologie lassen sich nicht nur Chemikalien nachhaltig produzieren, sie dient zudem als Energiespeicher, kann auf Stromschwankungen reagieren und dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren. Rheticus steht im Zusammenhang mit der Kopernikus-Initiative ...

