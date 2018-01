"Als Teil ihrer Bestrebung, das Wachstum zu intensivieren und die Profitabilität zu erhöhen, investiert Clariant in die Erweiterung von Kapazitäten, um ihren Kunden wettbewerbsfähige und innovative Lösungen anbieten zu können. Die gemeinsame Investition mit Rowad erweitert unser globales Netzwerk und stärkt unsere Position im Mittleren Osten und in Afrika - wichtigen Wachstumsmärkten für den Bereich Kunststoffe", so Clariant-CFO Patrick Jany. Rowad ist einer der führenden Kunststoffproduzenten im Mittleren Osten und gehört zu Tasnee, dem zweitgrössten Industrieunternehmen Saudi-Arabiens.

Vorhandene Rohstoffe, hervorragende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...