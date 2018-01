Mit Rabatten für Nivea-Produkte setzt Aldi erstmals auf Sonderangebote im Standardsortiment. Der Vorstoß schreckt nicht nur Drogerieketten wie Rossmann und dm, sondern ist vor allem eine Kampfansage an Lidl.

Die Zufahrt ist an einem typischen Samstagvormittag schwierig, die Suche nach einem Parkplatz erfordert Geduld. Kunden, die hier in der Heimatstadt von Aldi und Tengelmann, Mülheim an der Ruhr, einen ergattert haben, gehen zu den Einkaufswagen und können sich danach entscheiden: Rechts zu dm oder links zu Aldi. In trauter Zweisamkeit residieren hier die Filialen nebeneinander. Viele Kunden besuchen erst das eine, dann das andere Geschäft. Der Leiter der Aldi-Filiale im Stadtteil Speldorf hofft diese Woche vielleicht auf ein wenig Zusatzumsatz, den die Kunden sonst beim Nachbarn gemacht hätten.

Mit satten 25 Prozent Rabatt auf alle Nivea-Produkte von Aldi wirbt das Unternehmen diese Woche in seinen Prospekten und auf der Homepage. Die Marke wird in einer Aktion zwar nicht verramscht, aber doch mit kräftigem Nachlass abgegeben. Wenn der Kunde sich mit den Bedingungen richtig auseinandergesetzt hat. Drei Produkte muss er mindestens erwerben. Deren Kaufpreis muss in Summe neun Euro übersteigen. Drei Dosen des Klassikers (2,45 Euro) reichen da schon mal nicht, von Deo-Rollern (1,55 Euro), Shampoos (2,05 Euro) oder Duschgel (1,45 Euro) ganz zu schweigen.

Es braucht schon die Anti-Falten-Pflege Q10 (von 7,55 Euro), zusammen mit vielleicht dem After Shave (4,25 Euro), um dann exakt 2,95 zu sparen. Wenn man denn die Teilnahmekarte dabei hat, die berechtigt, den Rabatt auch einzulösen.

Eigentlich wäre die Aktion kaum erwähnenswert. Schließlich nutzen auch andere Discounter regelmäßig Sonderangebote, um Kunden in die Läden zu lotsen. Und dennoch ist sie ein Novum im deutschen Lebensmittelmarkt. Erstmals setzen Aldi Nord und Süd auf Sonderangebote für Markenartikel. Bislang waren derlei Rabattaktionen beim Discountprimus tabu. Aldi nutzte das Instrument allenfalls sporadisch, um neue Artikel zu testen, verzichtete im Standardsortiment aber darauf und versprach stattdessen Dauertiefpreise.

Dass Aldi nun die Strategie ändert, ist nicht weniger als eine ...

