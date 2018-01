Das HBL Asset Management definiert die strategische Asset Allokation neu. Im Aktienportfolio kommt Schwellenländern eine grosse Bedeutung zu.

Das HBL Asset Management, der Vermögensverwaltungsarm der Hypothekarbank Lenzburg, richtet die strategische Asset Allokation für Ihre Vermögensverwaltungsmandat neu aus. «Die zentrale Frage bei der Strategie betrifft die Gewichtung von Aktien gegenüber Obligationen. Diese Fragestellung haben wir nicht angetastet», sagt Reto Huenerwadel, Leiter des HBL Asset Managements im neuen Beitrag des HBL-WebTV.

Das heisst: Aktien und Obligationen werden gleich stark gewichtet. In einem ausgewogenen Portfolio werden gemäss Huenerwadel 45 Prozent des Kapital in Aktien investiert, 45 Prozent in Obligationen angelegt und 10 Prozent werden in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...