In der Europazentrale von Yaskawa in Allershausen befinden sich neben Büroräumen ein Lager sowie Produktionshallen, in denen für europäische Kunden Roboter kommissioniert sowie Roboter-Schweißanlagen gebaut werden.

Das neue Gebäude, für das das Unternehmen rund 8 Mio. EUR investiert hat, schließt an das bestehende Gebäude an und ist rund 5.000 qm groß. Auf dieser Fläche befinden sich unter anderem ein rund 1.600 qm großes Lager sowie ein 2.000 qm großer Werkstatt- und Produktionsbereich. Weitere 1.200 qm entfallen auf ein dreistöckiges Bürogebäude. Dies ermöglicht es, die ...

