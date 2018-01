Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger hat den mutmaßlichen Einsatz von deutschen Leopard-2-Panzern durch die Türkei bei der Offensive gegen Kurdenmilizen in Syrien kritisiert. "Die Bundesregierung darf sich nicht schon wieder wegducken und muss klare Worte gegenüber Präsident Erdogan zu der türkischen Militäroffensive gegen die Kurden in Syrien finden", sagte Brugger der "Heilbronner Stimme" (Dienstagsausgabe).

Diese Entwicklungen seien ein erschreckendes Beispiel dafür, wie mit deutschen Waffen viel Leid und Schaden angerichtet werden könne. "Diese brandgefährliche Eskalation muss doch endlich ein Weckruf für die Bundesregierung sein", so die Grünen-Politikerin. Der sofortige Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei sei längst überfällig. "Das gilt auch für die von der türkischen Regierung geforderte Aufrüstung der Leopard-II-Panzer. Die Politik von Angela Merkel und Sigmar Gabriel gegenüber Präsident Erdogan ist desaströs gescheitert", so Brugger.