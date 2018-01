Die türkische Militäroffensive in Nordsyrien hat auch in Deutschland viele Menschen verärgert. In diversen Städten gingen etliche Demonstranten auf die Straße. Mancherorts kam es zu Rangeleien oder zu Sachbeschädigungen.

In mehreren deutschen Städten haben am Montag Hunderte kurdische Demonstranten gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Auf dem Flughafen Hannover kam es dabei zu Rangeleien zwischen Kurden und einer pro-türkischen Gruppe. Dutzende von Menschen waren daran beteiligt. Polizisten trennten beide Lager und bereiteten der Auseinandersetzung in einer der Terminalhallen ein Ende. Ernsthaft verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. In der Innenstadt von Hannover gab es am Montagabend eine Demonstration, die zunächst friedlich verlief.

In Hamburg gingen nach Polizeiangaben etwa 200 kurdische Demonstranten auf die Straße. Beobachtern zufolge kam es bei der Kundgebung auf dem Rathausmarkt ...

