Liebe Leser,

die IG Metall und die Arbeitgeber haben sich auch in der vierten Verhandlungsrunde nicht einigen können. Bei einer Daimler-Tochter kam es unterdessen zu einem Warnstreik. Rund 300 Beschäftigte beteiligten sich am Montag an dem Ausstand. Die IG Metall hatte im Vorfeld zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Einschätzungen zur Aktie: Sind weitere Chancen nach dem Ausbruch vorhanden?

Der erste Schritt ist getan. Nach dem charttechnischen Ausbruch nimmt die Aktie nun ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...