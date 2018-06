Nun ist es also offiziell! Daimler (WKN: 710000) wird deutschlandweit rund 238.000 Automobile zurückrufen müssen. Europaweit ist nach ersten Medienmeldungen von aktuell 774.000 Fahrzeugen die Rede. Da das Schadensmaß für Daimler und die Aktionäre wohl zur aktuellen Stunde noch nicht absehbar ist, werde ich an dieser Stelle nicht weiter spekulieren, was das wohl heißen könnte. Allerdings möchte ich dich auf einen interessanten, politischen Rahmen aufmerksam machen, in dem man die aktuelle Daimler-Debatte wohl besser sehen sollte: Nicht nur Daimler war im Fokus Die ganze Daimler-Geschichte war bereits relativ angespannt. Für Daimler steht, natürlich, in erster Linie der eigene Ruf auf ...

