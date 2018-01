Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit etwas festeren Kursen auf breiter Front in die Sitzung gestartet. Der Aufwärtstrend der vergangenen drei Börsentage wird damit fortgesetzt. Mittlerweile hat sich der SMI wieder über der Marke von 9'500 Punkten etabliert und das Allzeithoch von vor zwei Wochen rückt wieder in Griffweite. Der hiesige Leitindex befindet sich damit im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen in Europa, wo sich etwa auch die deutschen Aktien auf Höchstniveau bewegen. Nach Zahlen stehen SGS unter Druck, während Logitech markant anziehen.

Unterstützung kommt von starken Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien. Leicht positiv wirkt sich auch die vorläufige Deblockierung im Budgetstreit in den USA aus, denn der US-Senat hat den Weg für eine Abstimmung über einen Übergangshaushalt geebnet, der den Regierungs-Stillstand beendet. Allerdings hatte das Thema am Vortag die Aktien auch nicht gross belastet. Die gute Stimmung in den USA wurde insbesondere von verschiedenen Übernahmeaktivitäten getragen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,33% höher bei 9'560,38 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,29% auf 1'574,36 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30% auf 10'983,81 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren zwei Drittel im Plus.

Bei den Bluechips schiessen Logitech nach starken ...

