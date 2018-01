Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich in der vergangenen Woche trotz weniger Nachrichten dynamischer gezeigt als in der Vorwoche. Das Gesamtvolumen legte um 23.3% auf CHF 2.2 Mio zu und auch die Anzahl Abschlüsse stieg, auf 146 von 131. Der ZKB KMU-Index veränderte sich derweil nur marginal auf 1'361.15 von 1'360.8 Punkte.

Einen hohen Umsatz von CHF 588'525 CHF in zwölf Abschlüssen generieten die Plaston-Aktien. Die Titel sind gemäss ZKB wieder vermehrt in den Fokus der Anleger gerückt. Ein Grund dafür könne in der derzeit entspannten Wechselkurssituation CHF/EUR und den erwarteten Erfolgen in den Umsatzzahlen im Bereich BONECO (Geräte für Luftmanagement) liegen.

Auch die NZZ-Valoren waren rege gehandelt und erzielten in 16 Transaktionen ein Umsatztotal von CHF 387'735. Dennoch verlor die Aktie im Vorwochenvergleich um 0.9%. Damit beendete sie die Handelswoche als viertgrösste Verliererin.

In den WWZ-Aktien setzte die ZKB CHF 224'010 um (sieben Abschlüsse). Die Repower Aktien, die mit 20 Transaktionen rege die Hand wechselten, erzielten CHF 196'554.

Auf der Gewinnerliste standen die Papiere des Ferien- und Sportzentrums Hoch Ybrig mit einer deutlichen Zunahme um 13.0% zuoberst.

Die Valoren der Schilthornbahn legten um 6.5% zu. Nach der Veröffentlichung eines Interviews mit dem CEO auf cash.ch ist es mit den Titeln aufwärts gegangen. Die positiven Äusserungen zum Umsatz und der Empfehlung, die Aktie zu erwerben, dürfte einige Anleger zum Kauf animiert haben.

Nach wie vor gesucht waren die Papiere der Auto AG Holding (+6.2%). Die Akquisition der Nater AG führte gemäss dem aktuellen Aktionärsbrief ...

