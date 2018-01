Liebe Leser,

die Produktion von Schieferöl in den USA wächst kontinuierlich. Monat für Monat werden neue Rekorde erreicht und im Februar soll erstmals die Marke von 10 Millionen Barrel pro Tag erreicht werden. Bisher ging die EIA (U.S. Energy Information Administraion) von dieser Marke in der Jahresmitte 2018 aus. Die neusten Prognosen sehen bis Ende des Jahres sogar einen Anstieg auf 11 Millionen Barrel pro Tag voraus. Den Schätzungen nach wird sich die Produktion somit um 970.000 bdp ... (Benjamin Fitzgerald)

