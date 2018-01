Die Offensive gegen die Kurdenmiliz in Nordsyrien hat bisher mindestens 260 Todesopfer gefordert. In einem Telefonat mit Erdogan äußerte sich Frankreichs Präsident besorgt. Der türkische Staatschef sprach auch mit Putin.

Seit Beginn der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien sind nach Angaben der Armee zahlreiche gegnerische Kämpfer getötet worden. Mindestens 260 "Angehörige von Terrororganisationen" seien "neutralisiert", teilte der Generalstab in Ankara am Dienstagabend mit.

Mit "neutralisiert" ist im Sprachgebrauch türkischer Sicherheitskräfte in der Regel getötet gemeint, der Begriff kann aber auch verletzt oder gefangen genommen bedeuten. Eine Bestätigung der YPG zu diesen Zahlen lag nicht vor.

Die Armee hatte die "Operation Olivenzweig" am Samstag begonnen und YPG-Stellungen in der Region Afrin mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. Am Sonntag folgte eine Bodenoffensive. Die Streitkräfte bestätigten, bei Gefechten in Syrien seien am ...

