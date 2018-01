Während die US-Aktien ungebremst ihre Rekordfahrt fortsetzen, notiert Tesla seit einem Jahr in einer Seitwärtsspanne. Zuletzt ging mit der Aktie des Musk-Konzern wieder etwas aufwärts. An der Börse werden zunehmend höhere Erwartungen an Tesla aufgebaut - Elon Musk muss also liefern. Der Ex GM-Chef Bob Lutz hat nun eine deutlich Prognose für Tesla abgegeben: Pleite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...