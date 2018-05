Mitten in den Problemen um verfehlte Produktionsziele, der Abwanderung von Führungskräften und tödlichen Unfällen mit Elektroautos plant Tesla eine Umstrukturierung. Der umtriebige Unternehmenschef Elon Musk kündigte in einer am Montag bekanntgewordenen Mail an Mitarbeiter eine "gründliche Reorganisation" an. Er wolle in diesem Zusammenhang...

Den vollständigen Artikel lesen ...