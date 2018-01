Zürich - Barry Callebaut ist im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 stark gewachsen. Das Verkaufsvolumen stieg in der Periode von September bis November um hohe 8,0% auf 532'165 Tonnen. Im selben Zeitraum wuchs der globale Schokoladenmarkt gemäss den Zahlen des Branchendienstes Nielsen lediglich um 3,1%.

Der Umsatz sank derweil um 0,7% auf 1,87 Mrd CHF, in Lokalwährungen waren es gar -3,2%. Dies sei vor allem auf die tieferen Preise für Kakao und andere Rohwaren zurückzuführen, die zum grössten Teil direkt an die Kunden weitergegeben würden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwoch. Gewinnzahlen werden zu den ungeraden Quartalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...