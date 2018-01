Muttenz - Der Schlagabtausch zwischen Clariant und seinem grössten Aktionär ist zu Ende, bevor es zum grossen "Showdown" an der Generalversammlung kam. Der Investor White Tale hat sein Aktienpaket von 24,99% am Spezialchemiekonzern an den Branchenriesen Saudi Basic Industries veräussert, welcher damit neu zum grössten Aktionär wird.

Clariant bestätigte am Donnerstag die Transaktion. Man sei bereits im Vorfeld über die geplante Transaktion informiert worden. Sabic sei bereits heute Partner von Clariant im ...

