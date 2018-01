Die SMA Solar Technology AG und Danfoss A/S planen die Gründung eines Joint Venture. Ziel ist, die verschiedenen technischen Komponenten im Segment Food Retail über die SMA Energiemanagement-Plattform ennexOS in Verbindung mit dem Danfoss System Manager SM800 zu vernetzen und Supermärkte in den Energiemarkt einzubinden. Mit dem geplanten Joint Venture verfolgen die beiden Unternehmen das Ziel, Supermarktbetreibern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...